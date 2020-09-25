الخرطوم 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسوصلت مطار الخرطوم الدولي اليوم، طائرة مساعدات مقدمة من الحكومة الإيطالية لتوفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة لمتضرري السيول والفيضانات فى السودان.وأعربت وزارة الخارجية السودانية فى بيان لها اليوم، عن بالغ تقديرها للحكومة والشعب الإيطالي على حرصها تقديم العون للمتضررين، وتأكيدها الوقوف بجانب السودان لاجتياز هذا الظرف.// انتهى //19:42ت م0112