الرياض 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسوصل السفير عبدالرحمن بن سليمان الأحمد الى موسكو اليوم لمباشرة مهام عمله الجديد سفيرا فوق العادة ومفوضا للمملكة العربية السعودية لدى روسيا الاتحادية وروسيا البيضاء.وكان في استقباله مندوب من مراسم وزارة خارجيه روسيا الاتحادية وعدد من السفراء العرب وممثلي عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة، كما كان في استقباله أعضاء البعثة الدبلوماسية للمملكة ورؤساء المكاتب الفنية في موسكو يتقدمهم القائم بالأعمال بالنيابة الوزير مفوض محمد بن سعدي الغامدي .وعبر السفير الأحمد عن اعتزازه وفخره بالثقة الملكية الكريمة بتعيينه سفيرا فوق العادة ومفوضا لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لدى روسيا الاتحادية وجمهورية روسيا البيضاء، مؤكدا أن هذا التعيين وسام شرف وحافز لبذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.وأشار إلى أن أبواب السفارة مفتوحه لتقديم كل الخدمات والتسهيلات وتوفير الدعم والمساعدة للمواطنين السعوديين في روسيا الاتحادية وجمهورية روسيا البيضاء، منوها بالعلاقات الثنائية المتميزة مع البلدين الصديقين، معربا عن تطلعه لتعزيزها وتوثيقها في المجالات كافة.// انتهى //19:57ت م0116