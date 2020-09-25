الرياض 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأجرى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية نيكاراغوا دينيس مونكادا.وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل توطيدها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.//انتهى//20:00ت م0117