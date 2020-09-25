تونس 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واستلقى وزيرالخارجية التونسي عثمان الجرندي، اتصالا هاتفيا من نظيرته النرويجية آن ماري أريكسن سوريدا.وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم أن الجانبان تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون بين تونس والنرويج و القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والمدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، مشددين على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الدول غير دائمة العضوية صلب هذا الجهاز الأممي.// انتهى //20:31ت م0119