سياسي / وزير الخارجية التونسي يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيرته النرويجية
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
تونس 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس
تلقى وزيرالخارجية التونسي عثمان الجرندي، اتصالا هاتفيا من نظيرته النرويجية آن ماري أريكسن سوريدا.
وأفاد بيان لوزارة الخارجية التونسية اليوم أن الجانبان تطرقا إلى سبل تعزيز التعاون بين تونس والنرويج و القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك والمدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، مشددين على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه الدول غير دائمة العضوية صلب هذا الجهاز الأممي.
// انتهى //
20:31ت م
0119