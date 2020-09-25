بريدة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واستزين برج مياه بريدة، بإضاءة خضراء وصورة لعلم المملكة بمناسبة اليوم الوطني الـ90 مع عبارة تهنئة بهذه المناسبة ، وصور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.كما رصدت عدسة " واس " جمالية " برج مياه بريدة " ومشاركته الفاعله باليوم الوطني ، وذلك تعبيرا عن روح الوفاء والمحبة لمملكة العطاء قيادة وشعباً.ويحرص دوماً " برج مياه بريدة " على المشاركة في الفعاليات المختلفة والمناسبات الوطنية، وذلك في إطار التزامه بمسؤوليته الاجتماعية ودعم وخدمة المجتمع على كافة الأصعدة.// انتهى //20:52ت م0127