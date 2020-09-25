الخرطوم 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسوقعت حكومة السودان ودولة جنوب السودان اليوم على مسودة اتفاقيات لتطوير تعاونهما في المجال النفطي.وشملت الاتفاقية تبادل المعلومات الفنية والبرامج المقترحة لزيادة الانتاج النفطي في جنوب السودان بجانب بناء القدرات وتبادل الخبرات في المجالات الفنية.وأكد وزير الطاقة والتعدين السوداني المهندس خيري عبدالرحمن عقب التوقيع التزام السودان بتقديم كافة المساعدات والمعينات في مجال النفط وزيادة الانتاج النفطي بدولة جنوب السودان من منطلق العلاقات التاريخية بين شعب واحد في بلدين.من جانبه أوضح وزير البترول بدولة جنوب السودان فوت كانق أن تنفيذ الاتفاق نقلة حقيقة لزيادة التعاون المشترك بين البلدين في مجال صناعة البترول.//انتهى//21:21ت م0128