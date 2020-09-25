الرياض 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسرفع صالح بن محمد بن صالح الراشد ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بترقيته للمرتبة الرابعة عشرة (مدير عام مكتب الوزير) بوزارة الرياضة .وقال الراشد :" اعتز بهذه الثقة الملكية الغالية التي ستكون - بإذن الله - دافعاً لبذل المزيد من العطاء في خدمة ديننا ثم وطننا وتحقيق تطلعات ولاة أمرنا وفقهم الله لكل خير" ، مثمناً لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة دعمه وتوجيهه وثقته الكريمة ، مؤكداً أن هذه الترقية تعد وساماً يعتز به في مسيرته الوظيفية ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء .// انتهى //22:34ت م0137