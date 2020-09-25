الرياض 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسنفذ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض ممثلاً في إدارة المسؤولية المجتمعية دورة "الأمن الفكري" عن بعد، التي استهدفت أكثر من 500 مستفيد ومستفيدة من منسوبي الوزارة في القطاعات كافة.وتناولت الدورة مفهوم الأمن الفكري وأنواعه والعوامل المؤثرة في تحقيقه والاحتياجات النفسية اللازمة والمهارات الأساسية لتعزيز الأمن الفكري, بالإضافة إلى تقديم تطبيقات وتدريبات متنوعة عن مفهوم الأمن الفكري.وتُعد هذه الدورة ضمن ثمار الشراكات المجتمعية التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع الجهات الحكومية والخاصة والجهات غير الربحية الأخرى.// انتهى //22:34ت م0138