رفحاء 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسنفذت جمعية البر الخيرية بالشريم بمنطقة الحدود الشمالية خلال الـ 90 يوماً الماضية ، 9 برامج متنوعة، استفاد منها 2341 مستفيداً .وشملت البرامج المتنوعة ، 600 سلة غذائية ، و 200 سلة رمضانية ، وكفالة 13 يتيم ، و 160 كسوة العيدين ، وكفالة 36 أرملة ومطلقة ، وتوزيع 160 اسطوانة غاز ، وتفطير 1000 صائم ، وتوزيع 160 من التمور ، إضافة إلى سداد 12 فاتورة كهرباء .وقدمت جمعية البر الخيرية شكرها وتقديرها لجميع الداعمين لبرامجها المتنوعة ونشاطاتها المختلفة.// انتهى //22:35ت م0139