الدمام 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (490) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن تحرير 6 مخالفات لحالات تكدس في الأسواق التجارية، و7 مخالفات حررت لمنشآت تساهلت في التزامها بالتدابير الصحية.وقامت الأمانة خلال هذه الجولات برفع (7701) طن من النفايات، وإزالة (4249) من الأنقاض والمخلفات، وذلك بمشاركة (9403) من الكوادر البشرية، فيما جرى غسل وتعقيم وتطهير (976) موقعاً بالمنطقة، باستخدام (153632) لتراً من المعقمات والمطهرات.// انتهى //22:38ت م0140