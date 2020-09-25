تبوك 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واستنظم جمعية التنمية الأسرية بمنطقة تبوك بعد غدٍ دورة تدريبية تحت عنوان مهارات في التعامل مع مرحلة الطفولة، يقدمها عن بعد مفلح الرشيدي، عند الساعة الثامنة مساءً.وأوضحت الجمعية أن الدورة ستتناول عدداً من المحاور، أهمها اكتساب المهارات الأساسية للتعلم وتنميتها وفهم سلوك الأبناء وخصائصه، وكيفية التعامل مع أخطاء الأبناء وأساليب تعزيز السلوك الإيجابي لديهم.// انتهى //22:47ت م0142