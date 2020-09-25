رياضي / فريق مصر للمقاصة يفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف في الدوري المصري الممتاز
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
القاهرة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس
فاز فريق مصر للمقاصة على ضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ29 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد "المقاصة" إلى 40 نقطة يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 49 نقطة في المركز الرابع.
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23:12ت م
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