القاهرة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق مصر للمقاصة على ضيفه المقاولون العرب بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن مباريات الجولة الـ29 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وبهذه النتيجة، يرتفع رصيد "المقاصة" إلى 40 نقطة يحتل بها المركز السادس بجدول ترتيب فرق الدوري، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 49 نقطة في المركز الرابع.//انتهى//23:12ت م0143