باماكو 8 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسقررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إرجاء قرار رفع العقوبات عن مالي حتى تعيين رئيس مدني للحكومة.وأكد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا جان كلود برو، في مؤتمر صحفي عقب أداء الرئيس الانتقالي باه نداو اليمين الدستورية رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية، أن مجموعة "إيكواس" أخذت علما بتعيين باه نداو رئيسا انتقاليا، لكنها تفضل إرجاء قرار رفع العقوبات حتى تعيين رئيس وزراء مدني.وكان وزير الدفاع السابق في مالي باه نداو قد أدى في وقت سابق اليوم اليمين الدستورية أمام أعضاء المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد خلال الفترة الانتقالية التي تدوم 18 شهرا، تجري خلالها انتخابات تشريعية ورئاسية وفقا للخطة الانتقالية التي اعتمدها المجلس العسكري.// انتهى //23:17ت م0145