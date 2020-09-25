الدمام 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واساختتمت مساء اليوم، فعاليات مبادرة "تحيا السعودية"، التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بكورنيش محافظة الخبر، في إطار احتفال المنطقة باليوم الوطني الـ 90.وشهدت الفعاليات التي استمرت لثلاثة أيام، حضورا كبيرا، استمتعوا بعروض الطيران الجوية، وعروض وطنية عن مختلف مناطق المملكة من خلال خمسة منصات احتفالية، شارك فيها العديد من الفرق الفنية والفنانين والتشكيلين، إضافة إلى المسيرات الكرنفالية المتنوعة، لمجموعة من الخيول والسيارات المعدلة والدفع الرباعي والدبابات النارية، رافقتها احتفالات المواطنين بمركباتهم الذين تجولوا على امتداد الفعاليات بالكورنيش.‏‪// انتهى // ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬23:18ت م0146