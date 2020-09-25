أملج 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسنفذت مؤسسة العنود الخيرية بالتعاون مع بلدية محافظة أملج وجمعية سكن للتنمية الأسرية، اليوم، مبادرة تنظيف الشواطئ، ضمن برنامج "توحيد ووحدة" الذي تنفذه المؤسسة بالتزامن مع اليوم الوطني الـ 90 للمملكة.وشملت المبادرة التي شارك فيها عدد من الفرق التطوعية تنظيف شاطئ منتزه الدقم السياحي، وتوزيع أكياس جمع النفايات على زوار المنتزه عليها بعض العبارات التوعوية، وسط الالتزام بكافة المعايير والإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فايروس كورونا، وذلك وفق برتوكولات وزارة الصحة.وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تهدف لتحقيق مخرجات تطوعية، ذات أهداف سامية تركز على تعزيز الوطنية بين أفراد المجتمع وحماية الممتلكات العامة ونشر الوعي بعدد من المبادرات تتضمن التوعية بالتشجير والعناية بالحدائق والمتنزهات.// انتهى //23:22ت م0148