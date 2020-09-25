واشنطن 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 358.52 نقطة، أو 1.34 بالمئة، إلى 27173.96 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 51.87 نقطة، أو 1.60 بالمئة ليغلق عند 3298.46 نقطة.وسجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعًا عند الاغلاق بواقع 241.29 نقطة، أو 2.26 بالمئة، إلى 10913.56 نقطة.// انتهى //23:33ت م0150