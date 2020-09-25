اقتصادي / مؤشرات سوق الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
واشنطن 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس
أغلقت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، اليوم تداولاتها على ارتفاع.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 358.52 نقطة، أو 1.34 بالمئة، إلى 27173.96 نقطة، وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 51.87 نقطة، أو 1.60 بالمئة ليغلق عند 3298.46 نقطة.
وسجل المؤشر ناسداك المجمع ارتفاعًا عند الاغلاق بواقع 241.29 نقطة، أو 2.26 بالمئة، إلى 10913.56 نقطة.
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