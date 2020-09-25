واشنطن 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم في واشنطن، الأمين العام لأمانة الأمن القومي الياباني شيغيرو كيتامورا.وأكد الأمين العام لأمانة الأمن القومي الياباني كيتامورا، خلال اللقاء، أن التحالف الأمريكي الياباني هو حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.// انتهى //23:34ت م0151