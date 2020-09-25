سياسي / وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بالأمين العام لأمانة الأمن القومي الياباني
الجمعة 1442/2/8 هـ الموافق 2020/09/25 م واس
واشنطن 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واس
التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم في واشنطن، الأمين العام لأمانة الأمن القومي الياباني شيغيرو كيتامورا.
وأكد الأمين العام لأمانة الأمن القومي الياباني كيتامورا، خلال اللقاء، أن التحالف الأمريكي الياباني هو حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.
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23:34ت م
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