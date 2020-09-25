واشنطن 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسعقدت الولايات المتحدة اليوم في البيت الأبيض، مع المملكة المتحدة الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الاقتصادية للعلاقات الخاصة في البيت الأبيض.وأوضح بيان صادر عن البيت الأبيض مساء اليوم أن كبار المسؤولين من الجانبين ناقشوا خلال الاجتماع التعاون بين البلدين في الأمن الاقتصادي، وفحص الاستثمار، ومرونة سلسلة التوريد، وأمن الاتصالات، والابتكار، والتقنيات الناشئة، والازدهار الاقتصادي.وأفاد البيان أنه جرى خلال الاجتماع توقيع اتفاقية حول التعاون بين البلدين في أبحاث الذكاء الاصطناعي وتطويره، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية التاريخية توضح الالتزام المشترك للبلدين لتحقيق اختراقات تكنولوجية في الذكاء الاصطناعي من شأنها أن تعزز الازدهار الاقتصادي الجماعي والأمن القومي مستقبلاً.// انتهى //23:54ت م0152