حفرالباطن 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسنظمت هيئة الصحفيين السعوديين بحفر الباطن أمس "عن بعد"، أمسية شعرية وطنية؛ احتفالا باليوم الوطني الـ90 للمملكة، شارك فيها نخبة من الشعراء المميزين.وتغنّى فرسان الأمسية، بقصائد في حب الوطن مترنمة بمعاني الولاء والوفاء للقيادة الرشيدة، مستعرضين من خلالها التاريخ العريق والحاضر الزاهر والمستقبل المشرق للمملكة، فيما تخللت الأمسية بعض الوقفات الحوارية التي تطرقت لدور الشباب في بناء الوطن، وتمكين المرأة وإسهامها في المحافل الوطنية.‏‪// انتهى //‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬23:58ت م0154