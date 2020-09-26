الرياض 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واساحتفت وزارة الداخلية والقطاعات التابعة لها باليوم الوطني الـ 90 للمملكة، حيث تزين مبنى الوزارة باللون الأخضر، فيما توشّحت مباني وإدارات القطاعات التابعة لها بالأعلام الخضراء واللوحات والصور الوطنية بهذه المناسبة العزيزة.كما ازدانت بالإضاءات الخضراء واكتست بالعديد من صور المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود ـ طيب الله ثراه ـ، وبصور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، احتفاءً وابتهاجاً باليوم الوطني الـ " 90 " لتوحيد المملكة العربية السعودية، وتطرزت اللافتات الكبيرة على المباني وعلى المداخل الرئيسية بعبارة "همة حتى القمة".وتفاعل حساب وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية التابعة لها، وحسابات إمارات المناطق على مواقع التواصل الاجتماعي مع مناشط وفعاليات اليوم الوطني، ومع منجزات الوطن في شتى المجالات.// انتهى //01:05ت م0158