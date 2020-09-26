جدة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأطلقت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي حزمة مبادرات ضمن فعالياتها بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 "همة حتى القمة"، بهدف تحفيز قدرات الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا.وأوضحت الجامعة أن هذه المبادرات التي تنطلق احتفاءً بهذه المناسبة الغالية، تضمنت برنامج تطوير النماذج الصناعية، وإعلان عن نتائج تحكيم برنامج النشر عالي الأثر، إضافة إلى سلسلة من المحاضرات عن الأعمال البحثية التي يتبناها مركز تقنيات متناهية الصغر "النانو".وأشارت إلى الموضوعات التي ركزت عليها المبادرات، إذ كان الإطار العام لها عن النزاهة العلمية، تحت عنوان "من أخلاقيات البحث العلمي إلى أخلاقيات القيام بالبحث العلمي"، إضافة لتقديم سلسلة محاضرات عن تجربة عمادة الدراسات العليا في تطوير برامجها بمنظور عالمي وخدمة رؤية المملكة 2030 ورعاية طلاب الدراسات العليا الدوليين.وأكدت أن المبادرات سلطت الضوء وبشكلٍ موسع على قيم المواطنة لدى الشباب ومدى أهميتها، ومثل ذلك الأمن الاجتماعي والسياسي، عبر محاضرة حملت عنوان "مسيرة وطن"، في حين تعرضت في هذا الإطار إلى إسهام جامعة الملك عبدالعزيز في دعم الأبحاث العلمية بشكلٍ عام، والأبحاث العملية ذات العلاقة بالوطنية والحس الوطني بصفة خاصة.// انتهى //01:24ت م0160