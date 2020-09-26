الرياض 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسصرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات المختصة بالمنطقة ضمن جهودها في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود تمكنت - بفضل الله - من تعقب المناطق التي يتواجد فيها عدد من المخالفين في حي المهدية غرب مدينة الرياض، ونتج عن ذلك القبض على (15) مخالفاً من الجنسية الأثيوبية، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.// انتهى //01:30ت م0161