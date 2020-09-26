القاهرة 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق إنبي على مضيفه فريق الاتحاد السكندري بهدفين دون مقابل ، في المباراة التي جمعتهما اليوم ، باستاد "الإسكندرية" ضمن الجولة التاسعة والعشرين من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد "إنبي" بهذا الفوز إلى 41 نقطة يحتل بها المركز الخامس، بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 38 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //02:00ت م0163