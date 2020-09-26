تونس 8 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسأعلن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، اليوم، أنه سيتم بداية من يوم الاثنين القادم إقرار منع الجلوس بالمقاهي، ومعاقبة كل من لا يلتزم بهذا القرار، وذلك في إطار سلسلة الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الوزارة للحد من انتشاء فيروس كورونا ( كوفيد-19 ).وأضاف المهدي في حوار، نقلاً عن وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن الوزارة اتخذت أيضًا قرارات للحد من المشاركين في حفلات الأعراس إلى نحو 30 ٪ من طاقة استيعاب القاعات، وإلزام ارتداء الكمامات بالنقل العمومي والخاص، وفي حال عدم الامتثال لقرار ارتداء الكمامات خاصة بالنقل العمومي، سيتم السحب الفوري للرخص، وإلزام ارتداء الكمامات أيضًا بالأماكن المفتوحة.وأكد الوزير على أن أي منطقة يفوق عدد المصابين بها بالفيروس 250 مصابًا من أصل 100 ألف ساكن سيتم تطبيق الحجر الصحي العام بها، وإغلاق الأماكن ذات التجمعات الكبرى أيضًا، ومنع التنقل إلى هذه المناطق، إضافة إلى القيام بحملات التنظيف والتعقيم، مشددًا على إمكانية التوصل إلى اتخاذ قرار منع التجول ليلاً، إن اقتضى الأمر ذلك.// انتهى //03:15ت م0166