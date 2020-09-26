تبوك 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسيشهد معرض التصوير الضوئي الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك بالتعاون مع اتحاد المصورين العرب بمناسبة اليوم الوطني ال90 للمملكة إقبالاً لافتاً من الزوار.وأوضح مدير الجمعية ماجد بن ناشي العنزي بأن المعرض يحتوي على 58 عملاً قدمها 29 مصورا ومصورة، من مختلف مناطق المملكة.وتابع أن المعرض يأتي كأحد الفعاليات التي تحرص الجمعية على تقديمها والمشاركة بها في هذه المناسبة الوطنية الغالية، من خلال توثيق حضارة الوطن عبر عدسات المصورين والمصورات .// انتهى //03:46ت م0168