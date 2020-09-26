جازان 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واسيواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان وبالتعاون مع جمعية الدعوة بمحافظة صامطة تنفيذ برنامج الكلمات الدعوية بالتزامن مع اليوم الوطني التسعين للمملكة، بتوجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ .وتقام جميع الكلمات بعد صلاة العشاء بمساجد وجوامع المنطقة وينفذه عدد من المشايخ الفضلاء يتقدمهم فضيلة الشيخ أحمد بن علي المدخلي بكلمة عنوانها ( تعزيز دور المجتمع في تحقيق مفهوم الولاء لهذه البلاد المقدسة والدفاع عنها ) والمقامة في جامع الشيخ أحمد علوش بقرية الركوبة، ثم كلمة بعنوان ( مقومات حب الوطن ) لفضيلة الشيخ حسن بن محمد دغريري في مسجد أحمد أبكر بقرية الدغارير ، وذات العنوان لفضيلة الشيخ محمد بن صالح المدخلي في مسجد علي يتيم بقرية الجرادية .وأكد فضيلة مدير عام فرع الشؤون الإسلامية في جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن هذا البرنامج يأتي بالتزامن مع اليوم الوطني التسعين للمملكة ويهدف لتعزير قيم الولاء وحب الوطن في نفوس الناشئة ليكونوا الدرع الحصين ضد أي تدخل خارجي سواء فكرياً أو معنوياً .وقدم المدخلي شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على رعايته جميع البرامج المقدمة من قبل الفرع سائلا الله أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها.يذكر أن فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أطلق أكثر من 320 برنامجاً وفعالية تنفذ خلال الفترة الحالية لبث روح الانتماء لهذا الوطن ولولاة الأمر تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة، كما تزينت مباني فرع الإسلامية والإدارات المرتبطة به في جميع مراكز ومحافظات المنطقة باللون الأخضر وصور القيادة وعبارات التهنئة بهذه المناسبة المباركة .// انتهى //03:55ت م0170