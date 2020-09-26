عام / الصحف السعودية
السبت 1442/2/9 هـ الموافق 2020/09/26 م واس
الرياض 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
القيادة تهنّئ رئيس اليمن بذكرى 26 سبتمبر
مؤشرات إيجابية.. «كورونا» ينحسر
تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج
إماما الحرمين: اشكروا الله على نعمة اللحمة الوطنية
الشورى يطالب بتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأول
الداخلية تذكر بمخالفات الإجراءات الاحترازية لتجمعات المتسوقين
حادثة «طعن» تصيب أربعة في باريس
بومبيو يدعم اليونان في مواجهة تركيا
مسؤول أميركي: العقوبات هي الحل الوحيد لتغيير السلوك الإيراني
نظام الملالي.. وجوه الإرهاب في عملة واحدة
نتنياهو يفرض حظر تجول لمنع التظاهرات المناوئة
فرنسا تستدعي سفير إيران احتجاجاً على انتهاكات
تركيا: حملة اعتقالات على خلفية تظاهرات 2014
خُمس إصابات كورونا العالمية في أميركا
// يتبع //
06:01ت م
0003