الرياض 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:القيادة تهنّئ رئيس اليمن بذكرى 26 سبتمبرمؤشرات إيجابية.. «كورونا» ينحسرتنظيم آلية طلبات العلاج في الخارجإماما الحرمين: اشكروا الله على نعمة اللحمة الوطنيةالشورى يطالب بتسهيل تطبيق مبادرة تحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة على المسكن الأولالداخلية تذكر بمخالفات الإجراءات الاحترازية لتجمعات المتسوقينحادثة «طعن» تصيب أربعة في باريسبومبيو يدعم اليونان في مواجهة تركيامسؤول أميركي: العقوبات هي الحل الوحيد لتغيير السلوك الإيرانينظام الملالي.. وجوه الإرهاب في عملة واحدةنتنياهو يفرض حظر تجول لمنع التظاهرات المناوئةفرنسا تستدعي سفير إيران احتجاجاً على انتهاكاتتركيا: حملة اعتقالات على خلفية تظاهرات 2014خُمس إصابات كورونا العالمية في أميركا// يتبع //06:01ت م0003