وقالت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خدمة الأمة ) : أثمرت الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة بتوجيهات وإشراف مباشر من القيادة الحكيمة؛ للحد من آثار وتداعيات جائحة كورونا، وتسريع العودة للحياة الطبيعية، عن صدور الموافقة الكريمة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، مما يؤكد حرص المملكة على تمكين ضيوف الرحمن من داخل المملكة وخارجها من إقامة الشعيرة بشكل آمن وصحي، وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد المكاني اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات الجائحة، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية.واسترسلت : وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، جاء إعلان وزارة الحج والعمرة بأن يكون تنظيم دخول المعتمرين والمصلين والزوار عبر تطبيق محدد لتمكين الراغبين في زيارة المدينتين المقدستين لأداء العمرة والزيارة والصلاة في الحرمين الشريفين من تنظيم أوقات أدائهم للمناسك، والتخطيط المسبق للرحلة وحجز الخدمات الاختيارية بكل يسر وسهولة، وبما يضمن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية.وأكدت : لقد أثبتت الجائحة قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات؛ مهما كانت وحرصها على سلامة وصحة مواطنيها والمقيمين على أرضها وفي الوقت نفسه مراعاتها لمصالح أمتها والتيسير على من يرغبون في أداء النسك بتهيئة الأجواء الصحية والآمنة وتقديم أفضل الخدمات لهم من منطلق مسؤوليتها وتشرفها بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما .// يتبع //06:01ت م0006