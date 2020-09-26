كييف 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسلقي 22 شخصا مصرعهم جراء تحطم طائرة عسكرية طراز "انتونوف ان-16" بشرق أوكرانيا.وذكرت هيئة الدفاع المدني أن هناك ناجين من الحادث الذي وقع اللية الماضية في مدينة تشوهيف بمنطقة خاركيف.وأضاف الهيئة أن الطائرة تحطمت لدى اقترابها من مدرج الهبوط لافتة النظر إلى أنه لم يتم بعد تحديد ملابسات الحادث، موضحة أنه كان على متن الطائرة طلاب من الكلية الجوية، التي يعتقد أنها كانت في رحلة تدريبية.// انتهى //07:42ت م0011