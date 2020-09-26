جدة 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسنظمت جمعية "كفى"‬ للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة مبادرات توعوية للمتنزهين بأضرار التدخين وذلك خلال الاحتفالات باليوم الوطني بمحافظة جدة.وأوضح ومدير عام جمعية "كفى" إبراهيم بن أحمد الحمدان أن مبادرة اليوم الوطني انطلقت بالشراكة مع جمعية سفراء التطوع، وشملت تقديم استشارات مجانية للمتنزهين، مع توزيع الهدايا والأعلام الوطنية والبروشورات التوعوية، مبيناً أن العيادة المتنقلة كانت حاضرة للكشف على الراغبين في العلاج خلال هذه المناسبة.//إنتهى//09:57ت م0012