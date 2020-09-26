القاهرة 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أن حكومته تعول كثيرًا على مصنعي الأثاث المصريين لتوسع صادراتهم إلى دول العالم المختلفة من خلال تصميمات عصرية.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع السفير المصري في لبنان ياسر علوي، وتناولت مساعي تشكيل الحكومة اللبنانية.ورصدت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إصابة ثلاثة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب نابلس.ونشرت في الإطار ذاته، دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمم المتحدة إلى البدء في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بمشاركة الأطراف المعنية كافة ابتداءً من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة.وأفادت بأن بيانات شحن دولية كشفت عن عودة شركات عالمية لاستيراد النفط الليبي بعد استئناف عمل المنشآت النفطية.وتطرقت صحف القاهرة إلى تحذير رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، من أن بلاده قد تضطر لإعادة عزل بعض المناطق إذا لم يشهد عدد إصابات كورونا تحسنًا خلال الأسابيع المقبلة.// انتهى //10:03ت م0013