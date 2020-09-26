بيروت 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واستترقب الصحف اللبنانية الصادرة اليوم نتائج المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب سواء باعتذراه أو بتمديد المشاورات أو التأليف.وأخبرت عن استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لممثلين عن المعارضة السورية في موسكو حيث بحث معهم المستجدات وجهود تفعيل التسوية السياسية.ونقلت صحف بيروت مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمؤتمر دولي مطلع العام 2021 بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية.ولفتت الانتباه إلى تحذير منظمة الصحة العالمية من أن ارتفاع عدد الوفيات من فيروس كوفيد 19 في حال عدم التقيد بكل ما يلزم من إجراءات.واهتمت صحف لبنان بتقديم رئيس كوريا الشماليّة كيم جونغ أون اعتذاره في شأن عملية قتل مواطن كوري جنوبي في البحر ووصفه الحادثة بـ"المعيبة وغير المتوقعة".// انتهى //10:10ت م0014