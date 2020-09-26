بغداد 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال تسلمه أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب أمس أن العراق يسعى لتعزيزعلاقاته مع المجتمع الدولي على أسس التعاون والتنسيق في المجالات كافة, مشددًا على أهمية التعاون الدولي والإقليمي المشترك في بثّ روح التعايش السلمي في المنطقة والعالم، وقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية.ونوهت بدعوة رئيس الجمهورية إلى تشكيل تحالف دولي لمحاربة الفساد واسترجاع الأموال المنهوبة، على غرار التحالف الدولي ضد الإرهاب.وتطرقت صحف بغداد إلى تأكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن لا مكان في العراق لتحالف الفساد والسلاح المنفلت، مبرزة تأييده لمقترح تشكيل لجنة أمنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف أمن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية.واهتمت بمصادقة البرلمان على مقترح تأسيس شركة اتصالات وطنية من أجل تحسين خدمات الهاتف النقال في البلاد.وعرجت صحف العراق على الموقف الوبائي الناجم عن تفشي فيروس كورونا مشيرة إلى ارتفاع نسبة الشفاء من المرض في العراق إلى 80 في المئة وانخفاض نسبة الوفيات إلى 2.59 في المئة، وتحذير وزارة الصحة والبيئة من أن استمرار تسجيل إصابات بوتائر عالية يعد مؤشرًا خطيرًا.// انتهى //10:17ت م0015