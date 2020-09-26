الخرطوم 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم، تقرير الأمم المتحدة بوجود أكثر من 830 ألف شخص تضرروا جراء السيول والفيضانات في السودان، موضحة أن أكثر الولايات تضررا هي شمال دارفور وغرب دارفور وسنار والخرطوم.وأخبرت عن تسجيل السودان أمس 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات فى السودان إلى 13595 إصابة متضمنة 836 حالة وفاةو6764 حالة تعافٍ.وعرجت صحف الخرطوم على حث اجتماع ضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي للسلام، أمس الإسرائيليين والفلسطينيين على إعادة الأمل لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة جادة.وركزت على دعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية والاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مسلحتين بالحي السكني تاجوراء في طرابلس.ونقلت صحف السبت عن مساعد وزير الخارجية الأميركي، ديفيد هيل، أمس قوله، إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدات إلى لبنان عندما يلتزم القادة السياسيون بالتغيير.وأبرزت تلميحات اليونان بإمكانية اللجوء إلى المحكمة الدولية، لحل نزاعها الحدودي مع تركيا، الذي تسبب في أزمة شرقي البحر المتوسط دفعت المنطقة إلى شفا الحرب.وسلطت صحف السودان الضوء على تحذير منظمة الصحة العالمية، أمس، من أنه "من المحتمل جداً" أن تبلغ حصيلة وفيات كوفيد-19 مليونين في حال عدم القيام بكل ما يلزم.//انتهى//10:17ت م0016