رام الله 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحدة أن يبدأ وبالتعاون مع الرباعية الدولية ومجلس الأمن في ترتيبات عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات، بمشاركة كل الأطراف المعنية ابتداءً من مطلع العام القادم، بهدف الانخراط في عملية سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية والمرجعيات المحددة، وبما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله في دولته بعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وحل قضايا الوضع النهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادًا للقرار 194.وسلطت الضوء على تأكيدات قادة ورؤساء عدد من دول العالم، في كلمات ألقوها خلال اليوم الرابع من أعمال الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن حل الدولتين وفق مرجعيات العملية السلمية وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، أساس الاستقرار في الشرق الأوسط.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بأقوال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، إن المطلوب الآن هو دعم ومساندة الحوار الإيجابي والبناء، من أجل الوصول إلى الانتخابات العامة الفلسطينية الحرة والنزيهة، بمراقبة دولية .وأوردت أقوال رئيس وزراء دولة الكويت الشيـخ صباح خالد الحمد الصبــاح، إن القضية الفلسطينية ما زالت تحظى بمكانة مركزية تاريخية ومحورية في عالمينا العربي والإسلامي.وتحدثت صحف السبت عن إصابة سبعة فلسطينيين، بينهم صحفي، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية.وواصلت تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 5 وفيات، و452 إصابة جديدة، و368 حالة تعافٍ.وأخبرت صحف فلسطين عن إصابة أربعة أشخاص بجروح، اثنان منهم بحالة حرجة، نتيجة هجوم بالسكين قرب المقر السابق لصحيفة "شارلي إيبدو" في العاصمة الفرنسية باريس.// انتهى //10:27ت م0020