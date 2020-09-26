المدينة المنورة 9 صفر 1442ھ الموافق 26 سبتمبر 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمحافظتي الحناكية والمهد لهذا اليوم تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية.وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.// انتهى //11:07ت م0023