الجزائر 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واساهتمت عناوين الصحف الجزائرية الصادرة اليوم برئاسة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون جلسة خصصها لمناقشة اللمسات الأخيرة على مراسم تدشين مسجد الجزائر الكبير، في الأول من نوفمبر المقبل، تزامنًا مع الاحتفالات بثورة تحرير الجزائر من الاحتلال الفرنسي.وأشارت إلى تحذيرات وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد من موجة ثانية لفيروس كورونا في حال فتح المجال الجوي واستئناف الرحلات الجوية مع الخارج.وتناقلت الصحف تسجيل وزارة الصحة الجزائرية 4 وَفَيَات و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 110 حالات للشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 50754 حالة، والوَفَيَات 1707 وَفَيَات، فيما تماثل 35654 مصابًا للشفاء.وتحدثت عن إعلان منظمة الصحة العالمية عن نقص في اللقاح المضاد للأنفلونزا الموسمية، ومن موجة ثانية لفيروس كورونا قد تكون الأسوأ في أوروبا خلال فصل الشتاء القادم، ما قد يستوجب العودة إلى فرض الحجر الصحي الكامل.وأشارت في متفرقات دولية أخرى، إلى تقديم رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون اعتذاره في قتل مواطن كوري جنوبي في البحر برصاص الجيش الكوري الشمالي بالخطأ.// انتهى //11:56ت م0026