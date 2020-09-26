إسلام آباد 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسأبزرت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد رئيس الوزراء عمران خان بأن باكستان تؤمن في تحسين العلاقات مع جميع الدول المجاورة، وحل الخلافات عبر الحوار، لضمان الأمن والاستقرار.واهتمت بالمباحثات الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان والرئيس الأفغاني أشرفي الليلة الماضية لبحث العلاقات الثنائية وتطورات عملية السلام الأفغانية.وأخبرت صحف إسلام آباد عن لقاء المبعوث الباكستاني الخاص لأفغانستان محمد صادق في إسلام آباد نظيره الصيني ليو جيان الذي يزور باكستان حاليًا لمناقشة الجهود المبذولة لدعم السلام في أفغانستان.وأشارت إلى تجديد باكستان رغبتها في استضافة قمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) لتعزيز دور هذه المنظمة كأداة فعالة للتعاون الإقليمي.وتابعت تطورات فيروس كورونا في باكستان، والجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية للسيطرة على انتشار هذا الفيروس مجددًا.وتناقلت أنباء مقتل 65 مسلحًا من عناصر حركة طالبان خلال معارك عنيفة وقعت شرق أفغانستان.وعرجت صحف باكستان إلى اتفاق الصين واليابان على بذل جهود مشتركة لتعزيز الاستقرار الإقليمي في المنطقة، تزامناً من إجراء القوات التايوانية تدريبات دفاعية قرب الحدود مع الصين.// انتهى //12:16ت م0028