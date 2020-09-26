تونس 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالمحادثات التي أجراها الرئيس التونسي قيس سعيّد، مع المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" الدكتور محمد ولد أعمر، حيث أكد الرئيس سعيد على أهمية الدور الذي تضطلع به منظمة "الألكسو" في النهوض بالتربية والعلوم والثقافة كقطاعات إستراتيجية وحيوية لتحقيق التقدّم والنماء للشعوب العربية وتحصينها من كلّ مظاهر الجمود والانغلاق والتطرّف.وتابعت الوضع الصحي في تونس مع تواصل الارتفاع غير المسبوق للإصابات، حيث تتزايد مخاوف الجميع لاسيما من دخول الحالة الوبائية في البلاد في غضون الأسابيع القادمة منعرجا خطيرا، بعدم قدرة المستشفيات على التكفل بالحالات التي تستدعي الإيواء بأقسام العناية المركزة.ونقلت في السياق إعلان وزير الصحة التونسي فوزي المهدي، عن سلسلة من إجراءات جديدة ستتخذها تونس بداية من يوم الاثنين القادم للحد من انتشاء فيروس كورونا.وكتبت صحف السبت عن سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات وقعت يوم أمس بين مجموعتين مسلحتين بمنطقة بئر أسطى ميلا بتاجوراء الليبية، استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة.وأوردت تأكيد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي القضاء على زعيم تنظيم" داعش" الإرهابي في شمال أفريقيا من أصول عراقية وقدم إلى الأراضي الليبية .ونشرت صحف تونس تحذيرات أطلقتها منظمة الصحة العالمية تفيد باحتمال أن يبلغ إجمالي حصيلة وَفَيَات فيروس كورونا في العالم المليونين قبل استخدام لقاح ناجح على نطاق واسع، وأن العدد قد يصبح أكثر دون عمل منسق لكبح هذا الوباء.// انتهى //12:21ت م0029