بيروت 9 صفر 1442ه‍ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسقدّم الرئيس الملكف بتشكيل الحكومة اللبنانية مصطفى أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة.وقالت المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية في بيان نشرته اليوم الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية: "استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى أديب، الذي عرض عليه الصعوبات والمعوقات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة، ثم قدم له كتاب اعتذاره عن عدم تشكيلها. وقد شكر رئيس الجمهورية الرئيس المكلف على الجهود التي بذلها وأبلغه قبول الاعتذار. وسيتخذ رئيس الجمهورية الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور".// انتهى //12:40ت م0031