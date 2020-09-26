الدمام 03 صفر 1442 هـ الموافق 20 سبتمبر 2020 م واسنفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، "457" جولة رقابية، و"3" جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والأسواق المركزية بالمنطقة للتأكد من تطبيقها الاشتراطات الصحية والبرتوكولات والإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الأمانة أن الجولات أسفرت عن قيد "6" مخالفات لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بـ كوفيد - 19 في الأسواق والمراكز التجارية، و "8" مخالفات تكدس في الأسواق المركزية، وأنجزت غسل وتعقيم وتطهير "878" موقعاً، بمشاركة "449" فرداً من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، باستخدام "146239" لتراً من كمية المعقمات والمطهرات، كما تم رفع "7559" طناً من النفايات، وأزالت "4048" متراً مكعباً من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة "9243" فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.كما استقبل مركز البلاغات "24" بلاغا تنوعت ما بين وجود زحام داخل منشأة، ومخالفة الاشتراطات الصحية للعمال والصحة.وأكدت الأمانة استمرار خطتها الدورية وبشكلٍ يومي لمتابعة كافة المنشآت المشمولة بأنظمة وبرتوكولات وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيةً أفراد المجتمع بالتعاون والتكاتف للتصدّي لجميع الممارسات المخالفة عبر التواصل مع مركز البلاغات (940).// انتهى //13:34ت م0040