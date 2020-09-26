‎الباحة 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واستحتفي الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة والمنشآت التابعة لها باليوم الوطني الـ 90 للمملكة العربية السعودية من خلال عدد من المبادرات والبرامج المتنوعة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرعي بن سعد القرني أن المبادرات تشمل دورات تدريبية مجانية لجميع أفراد المجتمع بالتعاون مع منشآت التدريب الأهلية بالمنطقة، ومحاضرات وبرامج توعوية عن بعد، بالإضافة إلى عدد من المسابقات الإلكترونية للمتدربين والمتدربات، وبرامج الاحتفاء والاعتزاز بهذه المناسبة في الإدارة العامة والمنشآت بما يعكس الانتماء لهذا الوطن المعطاء.//انتهى//14:22ت م0047