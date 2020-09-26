الدمام 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واساختتمت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام مؤخراً، الملتقى الافتراضي الأول لطب الأسنان بالشراكة مع التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى، من خلال منصة طب X TEBx ، والتي توصل لرؤية المملكة ٢٠٣٠، عبر توفير بيئة حاضنة لإمكانات الأعمال تعضد تنوع الفرص وتسد الاحتياجات الوطنية الصحية لسائر الممارسين الصحيين.وأوضح معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش أن الملتقى عقد لمدة ٣ أيام تجاوز عدد المسجلين 18 ألفًا، من ٢٧ بلدًا حول العالم(السعودية، وكنداـ وألمانيا، وبريطانيا، وهولندا، وفلسطين، والولايات المتحدة الأمريكية، والتشيك، والأردن،و لبنان، وباكستان، والبحرين، والإمارات، وإسبانيا، والفلبين، والهند، وأستراليا، وإيطاليا، والسودان، والسويد، وبلغاريا، والعراق، وسنغافورة، وليبيا، وكوريا، واليابان). حيث بلغت نسبة المسجلين من الذكور ٤٧.٢٪ ونسبة والإناث ٥٢.٨٪ ، حيث تم خلاله الملتقى تقديم ١٢ محاضرة امتدت لثلاثة أيام بمتوسط ٤ محاضرات يومياَ، لمتوسط حضور يومي بلغ ٣٨٠٠ شخص.وأوضحت عميدة التعليم الإلكتروني الدكتورة منيرة المهاشير أن منصة طب X TEBx هي أول منصة طبية جامعية حكومية سعودية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية،متخصصة في المجال الصحي أطلقتها عمادة التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد بـجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وتستهدف ممارسي القطاع الصحي محليا وعربيا عبر توفير مقررات وبرامج إلكترونية ومؤتمرات وندوات ولقاءات افتراضية لبناء وتطوير المعارف والمهارات في المجال الصحي.وأضافت أن المنصة تقدم مقررات وبرامج متنوعة تغطي المجالات الصحية الأكاديمية والمهنية والتوعوية العامة باللغتين العربية والإنجليزية، كما تهدف إلى تصميم واستضافة مقررات وبرامج تعليمية متنوعة ومتميزة معتمدة على معايير جودة عالمية يقدمها خبراءُ وأكاديميون متميزون في المجال الصحي، مفيدةً أن العمادة تسعى في الفترة الحالية لدعم المبادرات المجتمعية، وتأسيس شراكات مع المستشفيات، والجامعات والمؤسسات الصحية المحلية والعالمية لإثراء المحتوى المحلي تحقيقاً لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠ في الشراكات الإستراتيجية وتنمية القدرات البشرية.// انتهى //14:26ت م0048