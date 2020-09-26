الكويت 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسسجلت الكويت 758 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 103199 حالة، في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالفيروس ليصل مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 597 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أنه تم شفاء 649 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من الفيروس 94211 حالة.// انتهى //15:22ت م0051