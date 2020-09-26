إسلام آباد 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24ساعة الماضية، 7 حالات وفاة، و566 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 309581 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6451 حالة وفاة.كما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 295333 حالة، في حين توجد 7797 حالة نشطة.// انتهى //15:23ت م0052