الرياض 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسصرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بالمنطقة واصلت جهودها الميدانية في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود، حيث أسفرت - بفضل الله - تلك الجهود عن القبض على (159) مخالفاً من الجنسية الأثيوبية بعدد من المواقع بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.// للصحف //// انتهى //15:26ت م0053