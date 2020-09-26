عام / شرطة منطقة الرياض: القبض على 159 مخالفاً لأنظمة أمن الحدود بعدد من المواقع في الرياض // للصحف //
السبت 1442/2/9 هـ الموافق 2020/09/26 م واس
الرياض 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس
صرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات المختصة بالمنطقة واصلت جهودها الميدانية في متابعة مخالفي أنظمة أمن الحدود، حيث أسفرت - بفضل الله - تلك الجهود عن القبض على (159) مخالفاً من الجنسية الأثيوبية بعدد من المواقع بمدينة الرياض، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم للجهة المختصة.
// للصحف //// انتهى //
15:26ت م
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