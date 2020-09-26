أبها 08 صفر 1442 هـ الموافق 25 سبتمبر 2020 م واستنظم جامعة بيشة مساء غدٍ بمركز الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات حفلاً للاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الـ (90) للمملكة العربية السعودية بحضور رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن صفحي.وأوضح رئيس الجامعة أن فعاليات الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الغالية انطلقت منذ الأسبوع الماضي في مختلف كليات الجامعة في بيشة والنماص وبلقرن وتثليث، حيث تتضمن برامج نوعية تنسجم مع هذه الذكرى العظيمةوأشار الدكتور صفحي إلى أن فعاليات جامعة بيشة تركز على إبراز ما يحظى به التعليم العالي وجامعة بيشة من دعم متواصل من القيادة الرشيدة لهذه البلاد .// انتهى //15:28ت م0054