أديس ابابا 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسقُتل 20 شخصًا على الأقل في إثيوبيا في هجوم مسلح وقع في إقليم بني شنقول ـ قمز .وأفاد رئيس السلطة الإدارية بناحية دنجيز التابعة للإقليم دمليو بنجيز أن هجومًا مسلحًا نفذه مسلحون مجهولون أسفر عن مقتل 20 شخصًا على الأقل.وقالت دائرة شؤون الاتصالات في الإقليم في بيان صحفي: إن 371 شخصًا ألقي القبض عليهم للاشتباه بتورطهم في أعمال عنف وقعت في الآونة الأخيرة، مضيفًا أنه تمت مصادرة عشرات الأسلحة النارية الخفيفة التي كانت بحوزة المشتبه بهم.// انتهى //15:42ت م0057