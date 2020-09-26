رياضي / ياسر آل عباس يحقق لقب الإسكواش
السبت 1442/2/9 هـ الموافق 2020/09/26 م واس
الرياض 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واس
تُوج ياسر آل عباس لاعب اسكواش نادي الاتفاق بلقب بطولة المملكة التصنيفية تحت 15 عاماً والتي نظمها الاتحاد السعودي للإسكواش على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 24-26 سبتمبر الجاري.
وتسلم اللاعب آل عباس كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية من المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد ، فيما حل ثانياً محمد آل نصفان لاعب نادي الصفا حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية.
وجاء رابعاً سالم المولد لاعب نادي الوحدة حيث تسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية , فيما حل رابعاً محمد آل عواد لاعب نادي الصفا حيث تسلم مكافأة مالية .
وشهدت البطولة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية حمل من خلالها اللاعبون المشاركون الأعلام الخضراء وسط إجراءات احترازية من قبل اتحاد الإسكواش.
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16:00ت م
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