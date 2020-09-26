الرياض 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واستُوج ياسر آل عباس لاعب اسكواش نادي الاتفاق بلقب بطولة المملكة التصنيفية تحت 15 عاماً والتي نظمها الاتحاد السعودي للإسكواش على ملاعب نادي الرياض خلال الفترة من 24-26 سبتمبر الجاري.وتسلم اللاعب آل عباس كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية من المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش خالد السعد ، فيما حل ثانياً محمد آل نصفان لاعب نادي الصفا حيث تسلم الميدالية الفضية ومكافأة مالية.وجاء رابعاً سالم المولد لاعب نادي الوحدة حيث تسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية , فيما حل رابعاً محمد آل عواد لاعب نادي الصفا حيث تسلم مكافأة مالية .وشهدت البطولة احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة العربية السعودية حمل من خلالها اللاعبون المشاركون الأعلام الخضراء وسط إجراءات احترازية من قبل اتحاد الإسكواش.// انتهى //16:00ت م0064