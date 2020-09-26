ينبع 09 صفر 1442 هـ الموافق 26 سبتمبر 2020 م واسنفذ مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمسيتين شعرية وأدبية عبر المنصات التقنية في بمحافظة ينبع بمناسبة اليوم الوطني الـ 90 .واستضاف المركز في 23 من سبتمبر الشاعر والأديب والخبير التربوي الدكتور سعد الرفاعي الذي قدم عددًا من القصائد الوطنية والمقالات التي تتحدث عن تعزيز الروح الوطنية، كما تناول المظاهر السلبية التي ينبغي تجاوزها في احتفاليات اليوم الوطني، وقدم آخر قصائده عن الوطن بعنوان ( حرف يتوضأ شدوا) معبرا عن وحدة الوطن والمنجزات التي تدعو للفخر والاعتزاز.كما استُضيفت الدكتورة إيمان عسيري في 24 من سبتمبر، وهي الأكاديمية والشاعرة وعميدة كلية علوم الأسرة بجامعة طيبة بالمدينة المنورة، وقدمت مجموعة من القصائد الوطنية التي صيغت بالألحان والموروث الشعبي لكل منطقة من مناطق المملكة من الشمال إلى الجنوب، وتغنت وتغزلت عسيري بمملكتنا الغالية عبر الحروف التي صاغتها بنت حواء بكل فخر واعتزاز بالهوية الوطنية .// انتهى //16:40ت م0066